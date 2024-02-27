Победа на характере: Костюк одолела американку на старте турнира в Сан-Диего

Другая украинка Леся Цуренко завершила выступления в США.

Украинская теннисистка Марта Костюк успешно стартовала на турнире WTA 500 в американском Сан-Диего.

В матче первого круга 21-летняя уроженка Киева (№34 WTA) обыграла американку Энн Ли (№167 WTA), которая пробилась в основную сетку через квалификацию.

Поединок длился 2 часа 13 минут и завершился победой украинки по итогам трех сетов – 6:4, 4:6, 6:2.

К слову, это была вторая личная встреча теннисисток. В этот раз Марта взяла реванш за поражение в первом матче.

В 1/8 финала Костюк сразится с победительницей дуэли между австралийкой Тайлой Престон (№153 WTA) и полькой Магдаленой Френх (№42 WTA).

Добавим, что другая украинка Леся Цуренко (№36 WTA) не сумела преодолеть первый круг турнира в Сан-Диего, уступив британке Кэти Бултер (№49 WTA) со счетом 3:6, 1:6.

Еще одна украинская теннисистка Даяна Ястремская (№33 WTA) начнет выступления в Сан-Диего в ночь на 28 февраля. За выход во второй раунд она сыграет с американкой Кэролайн Доулхайд (№45 WTA).

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