Победа на характере: Свитолина вышла в четвертьфинал турнира во Франции

Элина впервые после возвращения из декрета выиграла два матча подряд.

Звезда украинского тенниса Элина Свитолина пробилась в четвертьфинал турнира WTA 125 во французском Сен-Мало. В поединке 1/8 финала украинка справилась с бельгийкой Исалин Бонавентюр.

Матч выдался для Элины очень сложным. Свитолина проиграла первый сет со счетом 2:6, но затем собралась и одержала волевую победу, выиграв две следующие партии.

В решающем сете наша соотечественница уступала 0:3, но сумела перевести игру на тай-брейк, а там уже дожать свою соперницу.

Напряженная встреча длилась два часа и 23 минуты. Итоговый счет – 2:6, 6:4, 7:6 в пользу украинки.

Отметим, что Свитолиной впервые после возвращения из декрета удалось победить в двух матчах подряд. В первом круге турнира в Сен-Мало Элина обыграла представительницу Греции Деспину Папамихаил.

В четвертьфинале соревнований Свитолина сыграет против француженки Леольи Жанжан.

Ранее сообщалось, что Элина отказалась пожать руку сопернице из Беларуси после матча первого круга турнира WTA1000 в Мадриде.

Напомним, в начале апреля Свитолина вернулась на корт после декрета. В середине октября прошлого года Элина впервые стала мамой. Украинка родила дочь от своего мужа, французского теннисиста Гаэля Монфиса.

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