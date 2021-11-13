Победа над боснийцами и счастливое стечение обстоятельств: что нужно сборной Украины для выхода в плей-офф отбора ЧМ-2022

Победа над боснийцами и счастливое стечение обстоятельств: что нужно сборной Украины для выхода в плей-офф отбора ЧМ-2022

"Сине-желтым" следует держать кулаки за Францию в поединке с "суоми".

После победы финнов над боснийцами в матче 9-го тура квалификации на Чемпионат мира-2022, шансы сборной Украины выйти из группы существенно ухудшились. Теперь не все зависит от команды Александра Петракова, но "сине-желтые" еще могут побороться за путевку на мундиаль в Катаре. ТСН Проспорт рассказывает, что для этого необходимо.

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Украина уже потеряла даже теоретические шансы занять первое место в группе и напрямую выйти на мировое первенство. Теперь единственный вариант для "сине-желтых" получить путевку на мундиаль - прорваться сквозь сито стыковых матчей. Но туда подопечным Петракова еще нужно попасть, а задача эта не из самых простых.

Текущая турнирная таблица группы D:

Франция (12 очков, 6 матчей); Финляндия (11, 7), Украина (9, 7) ; Босния и Герцеговина (7, 7); Казахстан (3, 7).

Оставшиеся матчи:

13 ноября: Франция - Казахстан

16 ноября: Финляндия - Франция, Босния и Герцеговина - Украина.

Что нужно сборной Украины для выхода в плей-офф

Попадет ли украинская сборная в плей-офф (стыковые матчи) за право сыграть на Чемпионате мира, станет известно только после поединков последнего тура. Сейчас "сине-желтые" отстают от второго места, которое занимает Финляндия, на 2 очка. А это значит, что в матче против Боснии и Герцеговины нашу команду устроит только победа.

В то же время даже победа над боснийцами не гарантирует Украине второе место в группе D. Необходимо также, чтобы в параллельном матче Финляндия проиграла дома Франции. Скорее всего, команда Дидье Дешама будет уже немотивирована в этом поединке, поскольку обеспечит себе первое место и прямую путевку на ЧМ-2022. Для этого "трехцветным" достаточно вечером 13 ноября обыграть Казахстан.

Нашу сборную может устроить и ничья "суоми" с французами. Если в матче Финляндия - Франция счет будет 0:0, то Украине достаточно одолеть Боснию и Герцеговину с разницей в один мяч. При равенстве очков на определение позиций команд в группе влияют дополнительные показатели. Главный из них - разница забитых и пропущенных мячей.

Дополнительные показатели при равенстве очков у двух и более команд:

1. Разница забитых мячей

2. Количество мячей, забитых во всех играх

3. Результат очных встреч

4. Жеребьевка

Если же Финляндия и Франция распишут результативную ничью, то украинцам необходимо будет обыгрывать боснийцев с разницей минимум в два мяча. В таком случае у финнов разница мячей останется +2, а у Украины она станет как минимум +3, что и позволит "сине-желтым" финишировать вторыми в своей группе.

Однако если Франция проиграет финнам в последнем туре, то все эти подсчеты окажутся тщетными. Тогда команда Маркку Канервы точно сохранит второе место и не важно, с каких счетом Украина победит боснийцев.

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Победители групп напрямую выйдут в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций УЕФА-2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, посоревнуются в двухраундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство.

Стыковые матчи будут сыграны 24 и 29 марта 2022 года. Жеребьевка стыковых матчей состоится 26 ноября в Цюрихе.

ЧМ-2022 примет Катар 21 ноября - 18 декабря 2022 года. Жеребьевка финальной стадии состоится в апреле 2022 года.

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