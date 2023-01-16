Победа над россиянкой и другие результаты: как выступили украинки в первом круге Australian Open-2023

В понедельник, 16 января, начались соревнования основной сетки первого в сезоне-2023 турнира "Большого шлема" – Australian Open.

Украину в основе Открытого чемпионата Австралии по теннису представляли пять участниц: четыре из них – Ангелина Калинина, Марта Костюк, Екатерина Байндль и Даяна Ястремская – попали туда автоматически, тогда как Леся Цуренко сумела пройти сито квалификации.

Первый круг основной сети Australian Open удалось преодолеть трем из пяти наших соотечественниц: Костюк, Калининой и Байндль. К сожалению, Цуренко и Ястремская прекратили выступления на турнире.

Костюк (№57 WTA) за два сета уверенно обыграла американку Аманду Анисимову (№29 WTA) – 6:3, 6:4.

Во втором круге Марта встретится с австралийкой Оливией Гадеки (№200 WTA).

Первая ракетка Украины Калинина (№39 WTA) разгромила другую представительницу США Коко Вандевеге (№139 WTA) – 3:6, 1:6.

В следующем раунде Ангелина сразится с представительницей Чехии Петрой Квитовой (№15 WTA).

Байндль (№95 WTA) понадобилось три партии для победы над россиянкой Камиллой Рахимовой (№110 WTA), выступавшей в нейтральном статусе из-за вооруженной агрессии РФ против Украины. Матч завершился со счетом 5:7, 7:6, 1:6.

Следующей оппоненткой Екатерины станет американка Кэти Макнелли (№94 WTA).

Цуренко (№134 WTA) зачехлила ракетку, разгромно уступив чешке Каролине Муховой (№133 WTA) – 2:6, 1:6.

Ястремская (№101 WTA) вылетела из соревнований от латвийки украинского происхождения Елены Остапенко (№17 WTA) – 4:6, 2:6.

Добавим, что единственный представитель Украины на Australian Open в мужском личном турнире Алексей Крутых выйдет на корт 17 января. Его соперником станет аргентинец Диего Шварцман.

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