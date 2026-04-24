Победа над россиянкой: Украина завоевала пятое "золото" на Евро-2026 по борьбе
Ирина Коляденко стала четырехкратной чемпионкой Европы по борьбе.
Сборная Украины завоевала пятую золотую медаль на чемпионате Европы-2026 по борьбе.
Ирина Коляденко триумфовала в весовой категории до 65 кг. В финале украинка победила нейтральную спортсменку с российским паспортом, вице-чемпионку мира Алину Касабиеву — 9:0.
Ирина в четвертый раз стала чемпионкой Европы. За последние шесть лет она завоевала четыре "золота" и две "бронзы" на Евро по борьбе.
Всего в копилке сборной Украины уже десять медалей Евро-2026 по борьбе — пять золотых, одна серебряная и четыре бронзовые.
Медали Украины на Евро-2026 по борьбе
"Золото": Оксана Ливач (50 кг), Мария Винник (59 кг), Анастасия Алпеева (76 кг), Мария Ефремова (53 кг), Ирина Коляденко (65 кг)
"Серебро": Лилия Маланчук (55 кг)
"Бронза": Ярослав Фильчаков (87 кг), Михаил Вишнивецкий (130 кг), Владлен Козлюк (97 кг), Соломия Винник (57 кг)