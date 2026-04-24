ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
57
Время на прочтение
1 мин

Победа над россиянкой: Украина завоевала пятое "золото" на Евро-2026 по борьбе

Ирина Коляденко стала четырехкратной чемпионкой Европы по борьбе.

Автор публикации
Максим Приходько
1 комментарий
Ирина Коляденко

Ирина Коляденко / © Associated Press

Сборная Украины завоевала пятую золотую медаль на чемпионате Европы-2026 по борьбе.

Ирина Коляденко триумфовала в весовой категории до 65 кг. В финале украинка победила нейтральную спортсменку с российским паспортом, вице-чемпионку мира Алину Касабиеву — 9:0.

Ирина в четвертый раз стала чемпионкой Европы. За последние шесть лет она завоевала четыре "золота" и две "бронзы" на Евро по борьбе.

Всего в копилке сборной Украины уже десять медалей Евро-2026 по борьбе — пять золотых, одна серебряная и четыре бронзовые.

Медали Украины на Евро-2026 по борьбе

  • "Золото": Оксана Ливач (50 кг), Мария Винник (59 кг), Анастасия Алпеева (76 кг), Мария Ефремова (53 кг), Ирина Коляденко (65 кг)

  • "Серебро": Лилия Маланчук (55 кг)

  • "Бронза": Ярослав Фильчаков (87 кг), Михаил Вишнивецкий (130 кг), Владлен Козлюк (97 кг), Соломия Винник (57 кг)

Комментарии (1)
Сортировать:
lin183
21:36, 2026.04.24
Потужно🔥💪🏻
Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie