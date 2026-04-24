Победа над россиянкой: Украина завоевала пятое "золото" на Евро-2026 по борьбе

Ирина Коляденко / © Associated Press

Сборная Украины завоевала пятую золотую медаль на чемпионате Европы-2026 по борьбе.

Ирина Коляденко триумфовала в весовой категории до 65 кг. В финале украинка победила нейтральную спортсменку с российским паспортом, вице-чемпионку мира Алину Касабиеву — 9:0.

Ирина в четвертый раз стала чемпионкой Европы. За последние шесть лет она завоевала четыре "золота" и две "бронзы" на Евро по борьбе.

Всего в копилке сборной Украины уже десять медалей Евро-2026 по борьбе — пять золотых, одна серебряная и четыре бронзовые.

Медали Украины на Евро-2026 по борьбе