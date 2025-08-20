Победа с рекордом: сборная Украины по баскетболу выиграла группу преквалификации на ЧМ-2027

Александр Ковляр / © Федерация баскетбола Украины

Сборная Украины по баскетболу обыграла команду Словакии в заключительном, четвертом матче преквалификации на чемпионат мира-2027.

Поединок в Братиславе завершился со счетом 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29) в пользу "сине-желтых".

Самым результативным игроком матча стал Александр Ковляр – 33 очка. Он установил рекорд результативности сборной Украины в одном матче за всю историю.

В трех предыдущих матчах преквалификации на ЧМ-2027 подопечные Айнарса Багатскиса на выезде проиграли Швейцарии (64:66), после чего в номинально домашних поединках в латвийской Риге обыграли Словакию (80:71) и победили Швейцарию (73:64).

Таким образом, сборная Украины (7 очков – три победы и одно поражение) выиграла свою группу преквалификации на ЧМ-2027. Второй финишировала Швейцария (6 очков – две победы и два поражения), а третьей стала Словакия (5 очков – одна победа и три поражения).

Согласно регламенту, для выхода в основную часть отбора ЧМ-2027 необходимо было финишировать в топ-2 группы из трех команд.

Благодаря итоговому первому месту в своей группе преквалификации сборная Украины попала в квартет А основной части отбора на ЧМ-2027, где посоревнуется с Грузией, Испанией и командой, которая займет второе место в преквалификационной группе D (Дания, Хорватия или Норвегия).

Если бы наша команда завершила преквалификацию на втором месте, то попала бы в группу С, где выступят Сербия, Турция и Босния и Герцеговина.

Стартовый матч основного раунда квалификации на ЧМ-2027 сборная Украины проведет 27 ноября 2025 года против Грузии.

Напомним, сборная Украины не смогла выйти на Евробаскет-2025, заняв последнее место в отборочной группе со Словенией, Израилем и Португалией. "Сине-желтые" впервые за 16 лет пропустят континентальное первенство.