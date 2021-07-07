Победа с рекордом: украинская легкоатлетка-красавица триумфовала на международном турнире

Марина Бех-Романчук повторила лучший результат сезона на соревнованиях в Венгрии.

Прыгунья в длину Марина Бех-Романчук, которая была признана лучшей спортсменкой Украины 2020 года, одержала первую победу в сезоне. 25-летней олимпийской надежде нашей страны не было равных на "Мемориале Иштвана Дюла" в венгерском Секешфехерваре.

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Украинка показала результат 6,79 метра, опередив ближайшую соперницу - британку Эбигейл Ирозуру - на 15 сантиметров. Тройку призеров замкнула белоруска Анастасия Мирончук-Иванова с результатом 6,60 метра.

Таким образом, Марина повторила свой личный рекорд сезона, который украинка ранее демонстрировала на соревнованиях во Флоренции и Стокгольме.

Отметим, что Бех-Романчук будет единственной представительницей Украины в женских прыжках в длину на Олимпийских играх-2020 в Токио, которые состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Бех-Романчук является четырехкратной чемпионкой Украины.

Также на счету легкоатлетки серебряные медали чемпионатов мира и Европы, победа на Европейских играх-2019.

На Олимпийских играх-2016 украинка стала 12-й.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Бех-Романчук сверкнула идеальными формами в купальнике.

instagram.com/marynabekh

instagram.com/marynabekh

instagram.com/marynabekh

instagram.com/marynabekh

instagram.com/marynabekh

instagram.com/marynabekh

marynabekh / instagram.com/marynabekh

Марина Бех-Романчук / instagram.com/marynabekh

Марина Бех-Романчук / instagram.com/marynabekh

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