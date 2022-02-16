Победа со звездочкой: 15-летнюю российскую фигуристку могут оставить без олимпийских медалей

Победа со звездочкой: 15-летнюю российскую фигуристку могут оставить без олимпийских медалей

МОК признает предварительными итоги турнира фигуристок на Олимпиаде-2022.

МОК раскрыл новые подробности по допинговому делу 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой, которая выступает на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Глава пресс-службы организации Марк Адамс объяснил, на каких условиях россиянку допустили к индивидуальным соревнованиям.

"Напротив результата Валиевой будет стоять звездочка. Этот результат будет считаться предварительным. Пока идет расследование, дело не закончено", — заявил Адамс.

По итогам короткой программы Камила Валиева на первом месте. Однако даже если она и выиграет золотую медаль, церемонии награждения не будет, пока не выяснятся все детали ее дела.

Добавим, что ранее Международное агентство тестирования (ITA ) официально подтвердило положительную допинг-пробу 15-летней российской фигуристки Валиевой. Отмечается, что она взята 25 декабря во время чемпионата России в Санкт-Петербурге. 8 февраля аккредитованная лаборатория WADA в Швеции обнаружила в пробе валиевой триметазидин, который является аналогом всем известного мельдония.

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