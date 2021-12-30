Победа в Лиге чемпионов не спасла: "Челси" известил об огромных убытках в 2021 году

Победа в Лиге чемпионов не спасла: "Челси" известил об огромных убытках в 2021 году

Лондонский клуб существенно обеднел из-за пандемии коронавируса.

Лондонский "Челси" подготовил отчет за финансовый год, завершившийся 30 июня 2021 года.

Как сообщает BBC, в сезоне-2020/21 "пенсионеры" понесли убытки на сумму 145,6 млн фунтов (примерно 173,7 млн евро) после уплаты налогов.

Основной причиной таких неутешительных финансовых показателей стало проведение матчей без зрителей в связи с пандемией коронавируса. Это привело к существенному снижению поступлений от продажи билетов по сравнению с предыдущими сезонами.

Также лондонский клуб не смог заработать на трансферах. "Аристократы" продали игроков почти на 104 млн фунтов, но и сами потратили 109,7 млн.

В то же время оборот "синих" вырос с 387,8 млн. фунтов до 416,8 млн. благодаря увеличению доходов от телевещания. Однако ни это, ни даже победа в Лиге чемпионов вместе с финишем в топ-4 АПЛ не позволили клубу Романа Абрамовича избежать колоссальных потерь.

В нынешнем сезоне АПЛ "Челси" идет на втором месте, отставая от "Манчестер Сити" на 8 очков.

Следующий матч чемпионата подопечные Томаса Тухеля проведут 2 января дома против "Ливерпуля".

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