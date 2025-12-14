- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 303
- Время на прочтение
- 1 мин
Победа в первом раунде: Амосов зрелищно дебютировал в UFC
Украинец одолел опытного американца удушающим приемом уже в стартовом раунде.
Украинский боец ММА полусреднего веса Ярослав Амосов успешно провел дебютный бой в UFC, одержав досрочную победу над американцем Нилом Магни.
Поединок состоялся в ночь на 14 декабря на турнире UFC Vegas 112.
Амосову удалось разобраться со своим оппонентом уже в первом раунде. После обмена ударами 32-летний украинец перевел поединок в партер и применил удушающий прием "анаконда", заставив американца сдаться.
Для Амосова эта победа стала 29-й в профессиональной карьере. Ранее украинец выступал в Bellator и был чемпионом организации в полусреднем дивизионе.
Единственное поражение украинец потерпел в ноябре 2023 года от ямайца Джейсона Джексона, потеряв чемпионский титул Bellator.
На счету 38-летнего Магни 31 победа и 14 поражений в октагоне.
Добавим, что после начала полномасштабного российского вторжения Ярослав вступил в ряды терробороны и помогал выгонять оккупантов из своего родного города Ирпень.
В конце февраля 2023 года Амосов вернулся в смешанные единоборства и защитил чемпионский пояс, одержав победу над американцем Логаном Сторли на турнире Bellator 291 в Дублине (Ирландия).
Напомним, Амосов завоевал титул Bellator в июне 2021 года, когда одолел бразильца Дугласа Лиму. Он стал первым украинским чемпионом в истории промоушена.