Победа в первом раунде: Амосов зрелищно дебютировал в UFC

Ярослав Амосов / x.com/ufc

Реклама

Украинский боец ММА полусреднего веса Ярослав Амосов успешно провел дебютный бой в UFC, одержав досрочную победу над американцем Нилом Магни.

Поединок состоялся в ночь на 14 декабря на турнире UFC Vegas 112.

Амосову удалось разобраться со своим оппонентом уже в первом раунде. После обмена ударами 32-летний украинец перевел поединок в партер и применил удушающий прием "анаконда", заставив американца сдаться.

Реклама

Для Амосова эта победа стала 29-й в профессиональной карьере. Ранее украинец выступал в Bellator и был чемпионом организации в полусреднем дивизионе.

Единственное поражение украинец потерпел в ноябре 2023 года от ямайца Джейсона Джексона, потеряв чемпионский титул Bellator.

На счету 38-летнего Магни 31 победа и 14 поражений в октагоне.

Добавим, что после начала полномасштабного российского вторжения Ярослав вступил в ряды терробороны и помогал выгонять оккупантов из своего родного города Ирпень.

Реклама

В конце февраля 2023 года Амосов вернулся в смешанные единоборства и защитил чемпионский пояс, одержав победу над американцем Логаном Сторли на турнире Bellator 291 в Дублине (Ирландия).

Напомним, Амосов завоевал титул Bellator в июне 2021 года, когда одолел бразильца Дугласа Лиму. Он стал первым украинским чемпионом в истории промоушена.