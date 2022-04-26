Победила этническую россиянку: Завацкая успешно стартовала на турнире в Загребе

Победила этническую россиянку: Завацкая успешно стартовала на турнире в Загребе

Украинская теннисистка Катарина Завацкая выиграла стартовый матч на турнире ITF в Загребе.

В первом круге украинка в напряженном матче одержала победу над финкой Анастасией Куликовой.

Теннисистки провели на корте два с половиной часа. За это время Завацкая реализовала 10 брейк-пойнтов и проиграла девять геймов на своей подаче. Судьба матча решилась в третьем сете, который Завацкая уверенно выиграла.

Отметим, что представляющая Финляндию Куликова имеет российские корни.

Во втором круге Завацкая сыграет против аргентинки Паулы Ормаечеа, занимающей 150 место в рейтинге WTA.

Напомним, что организаторы Wimbledon-2022 сообщили, что теннисисты из России и Беларуси не будут допущены к турниру из-за полномасштабной войны, которую РФ развязала на территории Украины.

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