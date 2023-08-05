Победила олимпийскую чемпионку: Билодид завоевала "бронзу" престижного турнира в Будапеште

Бронзовая призерка Олимпийских игр-2020 Дарья Билодид поднялась на пьедестал турнира серии Мастерс, который проходит в венгерском Будапеште.

22-летняя украинская дзюдоистка выборола бронзовую медаль в весовой категории до 57 кг.

В первом раунде Билодид одержала победу над олимпийской чемпионкой Рио-2016 Рафаэлой Силвой из Бразилии.

Затем украинка одолела двукратную медалистку чемпионата мира британку Некоду Смит-Дэвис.

В четвертьфинале Дарья уступила серебряной призерке Олимпиады-2020 Сари-Леони Сизик из Франции. Таким образом, она оказалась в утешительных схватках, в первой из которых победила чемпионку мира среди юниорок итальянку Веронику Тониоло.

В решающем поединке за "бронзу" Билодид встретилась с немкой Паулиной Штаркой. В дополнительное время украинка вырвала победу благодаря эффектному ипону.

Для Билодид это четвертая медаль на турнирах после перехода в новую весовую категорию (до 57 кг).

Ранее украинка выступала в весовой категории до 48 кг, где шесть раз выигрывала медали на соревнованиях Grand Slam – 4 "золота", одно "серебро" и одна "бронза". Именно в этом весе Билодид завоевала "бронзу" Олимпиады-2020 в Токио.

Медаль Билодид – первая для украинской сборной на Мастерсе-2023. Турнир в Будапеште продлится до 6 августа.

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