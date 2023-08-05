Победила олимпийскую чемпионку: Билодид завоевала "бронзу" престижного турнира в Будапеште

Дарья принесла нашей сборной первую медаль на Мастерсе-2023.
Бронзовая призерка Олимпийских игр-2020 Дарья Билодид поднялась на пьедестал турнира серии Мастерс, который проходит в венгерском Будапеште.
22-летняя украинская дзюдоистка выборола бронзовую медаль в весовой категории до 57 кг.
В первом раунде Билодид одержала победу над олимпийской чемпионкой Рио-2016 Рафаэлой Силвой из Бразилии.
Затем украинка одолела двукратную медалистку чемпионата мира британку Некоду Смит-Дэвис.
В четвертьфинале Дарья уступила серебряной призерке Олимпиады-2020 Сари-Леони Сизик из Франции. Таким образом, она оказалась в утешительных схватках, в первой из которых победила чемпионку мира среди юниорок итальянку Веронику Тониоло.
В решающем поединке за "бронзу" Билодид встретилась с немкой Паулиной Штаркой. В дополнительное время украинка вырвала победу благодаря эффектному ипону.
Для Билодид это четвертая медаль на турнирах после перехода в новую весовую категорию (до 57 кг).
Ранее украинка выступала в весовой категории до 48 кг, где шесть раз выигрывала медали на соревнованиях Grand Slam – 4 "золота", одно "серебро" и одна "бронза". Именно в этом весе Билодид завоевала "бронзу" Олимпиады-2020 в Токио.
Медаль Билодид – первая для украинской сборной на Мастерсе-2023. Турнир в Будапеште продлится до 6 августа.
Читайте также:
За год до Игр в Париже: украинская призерка Олимпиады-2020 неожиданно завершила карьеру
На войне с Россией погибла бывшая футзалистка сборной Украины
"Это была прямая провокация": Харлан призналась, что сказала россиянке, когда не пожала ей руку