"Победили российские рубли": Украина будет бойкотировать ЧМ по дзюдо из-за участия спортсменов стран-агрессоров

Сборная Украины по дзюдо будет бойкотировать чемпионат мира-2023 из-за допуска к турниру спортсменов из России и Беларуси.

Об этом в интервью Суспильне Спорт сообщил главный тренер команды Виталий Дуброва.

"Конечно, узнали через сайт IJF, ведь вчера был последний день регистрации спортсменов на чемпионат мира. Мы ждали и надеялись, что здравый смысл победит. К сожалению, победили российские рубли.

Сначала увидели заявление Международной федерации дзюдо (IJF) о допуске, традиционные "мостик к миру", то есть как всегда пишут, "рады приветствовать спортсменов из России и Беларуси на чемпионате мира. Продолжается олимпийский отбор и все спортсмены должны быть в равных условиях".

А где-то через 15 минут появилась заявка так называемой "российской команды нейтральных атлетов". А вечером добавили еще и белорусских дзюдоистов – парня и девушку. У нас правило, что могут участвовать в первенстве континента спортсмены из первой сотни, а добавили белоруса и белоруску, не входящие в эту когорту – 215-й и 175-я, кажется.

В списке россиян практически все спортсмены причастны к силовым структурам или входят в ЦСКА или Росгвардию. Тем более в Интернете куча фотографий, где они в военной форме, с Шойгу фотографируются, получают награды. То есть говорить, что был какой-то мониторинг, конечно, никто этого не делал, какая-то формальность", – сказал Дуброва.

Чемпионат мира по дзюдо состоится с 7 по 13 мая 2023 года в Дохе (Катар).

В субботу, 29 апреля, Международная федерация дзюдо (IJF) допустила российских и белорусских дзюдоистов к международным соревнованиям в нейтральном статусе. В организации отметили, что разрешат выступать только спортсменам из стран-агрессоров, которые пройдут специальную проверку, в том числе на предмет отсутствия в их соцсетях пропаганды войны в Украине.

Напомним, 28 марта МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допустить атлетов из России и Беларуси к соревнованиям в нейтральном статусе с рядом ограничений. Россиянам и белорусам запрещено выступать в командных видах спорта, также они не должны поддерживать войну и иметь контракты с армиями государств-агрессоров.

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