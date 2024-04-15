"Победит больший зверь": известный тренер сделал прогноз на бой Усик – Фьюри

Марк Тиббс убежден, что британец справится с украинцем, если хорошо подготовится к поединку.

Марк Тиббс, бывший тренер экс-претендента на пояс в супертяжелом весе Диллиана Уайта, поделился мыслями о бое между чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

По словам специалиста, "Цыганский король" использует свое преимущество в габаритах для победы над украинцем. В то же время, он признал, что в случае ненадлежащей подготовки к поединку успех британца окажется под вопросом.

"Я всегда отдавал предпочтение Фьюри по одной простой причине: он больший зверь, прирожденный супертяжеловес по сравнению с раскачанным крузером. Впрочем, Усик – отличный боксер, он разобрался со всеми топовыми хевивейтерами мира, включая Энтони Джошуа, которого Усик победил дважды.

Рассечение немного меня озадачило, но я должен поставить на своего друга Тайсона Фьюри, нашего британского парня. Ему придется позаботиться о своем рассечении, но я все равно думаю, что он победит, поскольку является большим зверем.

Но если Тайсон плохо подготовится, то все пойдет наперекосяк. Я ставлю на Фьюри. Ему придется попотеть в этом бою. Тайсон будет понимать, как держать Усика на передней руке, справиться с ним и поставить на пятки. Фьюри все равно будет боксировать, но помешает Усику выглядеть так хорошо, как всегда", – приводит слова Тиббса Boxing Social.

Поединок Усик – Фьюри состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бой был запланирован на 17 февраля, однако из-за травмы, которую британец получил во время одного из спаррингов, его пришлось отложить.

Чтобы избежать очередного срыва поединка, организаторы установили санкции, которые будут применены к Усику или Фьюри, если кто-то из них не выйдет в ринг 18 мая. Боксерам грозит огромный штраф в случае отказа биться в запланированную дату.

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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