Победитель Лиги чемпионов объявил о завершении карьеры в возрасте 30 лет

Никлас Зюле / © Associated Press

Центральный защитник дортмундской "Боруссии" Никлас Зюле завершит профессиональную карьеру по окончании сезона-2025/26.

Об этом сообщается на официальном сайте "шмелей".

30-летний немецкий футболист принял окончательное решение после матча Бундеслиги с "Хоффенхаймом", где травмировал колено.

"Я хотел бы объявить, что этим летом завершу свою карьеру. То, что я почувствовал, когда наш командный врач делал тест на "выдвижной ящик" в раздевалке в Хоффенгайме (тест для выявления возможного разрыва крестообразной связки — прим.), посмотрел на физиотерапевта и покачал головой, а физиотерапевт повторил тест и тоже не почувствовал сопротивления — я зашел в душ и плакал десять минут. В тот момент я действительно подумал: "Это разрыв".

Когда на следующий день я пошел на МРТ и услышал хорошую новость (что это не разрыв "крестов"), для меня было на тысячу процентов понятно, что все закончено. Я не мог представить ничего хуже, чем ждать жизни после футбола — быть независимым, ездить в отпуска, проводить время с детьми — и одновременно вынужден переживать свой третий разрыв крестообразной связки", — сказал Зюле в подкасте "Spielmacher".

Контракт Зюле с дортмундским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

В течение карьеры Никлас защищал цвета "Хоффенхайма", "Баварии" и дортмундской "Боруссии". В составе мюнхенского клуба он пять раз становился чемпионом Германии, четырежды выигрывал Суперкубок Германии, дважды завоевал Кубок Германии, а также побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и Межконтинентальном кубке.

За сборную Германии защитник провел 49 матчей и забил один гол. В Бундеслиге он сыграл 299 поединков.

