Победитель Лиги чемпионов сделал предложение по трансферу игрока сборной Украины

Илья Забарный / © Associated Press

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Французский ПСЖ, который на прошлой неделе впервые в истории выиграл Лигу чемпионов, сделал предложение по трансферу украинского защитника "Борнмута" Ильи Забарного.

Об этом сообщил журналист издания RMC Sport Фабрис Хокинс.

По данным источника, спортивный советник парижского клуба Луиш Кампуш в понедельник, 2 июня, прилетел в Англию на переговоры с представителями "вишен".

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Отмечается, что сам Забарный уже дал согласие на переход в ПСЖ.

Парижане хотят закрыть трансфер как можно быстрее. Однако руководство "Борнмута" не собирается дешево продавать 22-летнего украинца, который является незаменимым игроком в защите команды.

Забарный присоединился к "Борнмуту" в январе 2023 года, перейдя из киевского "Динамо" за 22,7 млн евро.

Прошлым летом Илья продлил контракт с "Борнмутом" до конца июня 2029 года.

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В сезоне-2024/25 Забарный сыграл 39 матчей за клуб и отдал один ассист. "Вишни" финишировали на 9-м месте в АПЛ.