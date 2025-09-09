Победитель Лиги Европы возглавил новый клуб Зинченко

Ангелос Постекоглу / © Associated Press

"Ноттингем Форест", который недавно арендовал у лондонского "Арсенала" украинца Александра Зинченко, назначил Ангелоса Постекоглу новым главным тренером.

Об этом сообщается на официальном сайте английского клуба.

Детали контракта с 60-летним австралийским специалистом не разглашаются.

На этом посту Постекоглу сменил португальца Нуну Эшпириту Санту, который сегодня был уволен.

Последним местом работы Ангелоса был "Тоттенхэм", в котором он провел два года. В прошлом сезоне австралиец со "шпорами" стал победителем Лиги Европы, но в АПЛ занял лишь 17-е место, на границе с зоной вылета.

Ранее Постекоглу также работал с шотландским "Селтиком", японским клубом "Йокогама Маринос", сборной Австралии и несколькими австралийскими командами.

После трех туров нового сезона "Ноттингем Форест" занимает 10-е место в АПЛ. "Лесники" победили "Брентфорд" (3:1), сыграла вничью с "Кристал Пэлас" (1:1) и проиграли "Вест Хэму" (0:3).

Следующий матч новая команда Зинченко проведет 13 сентября на выезде против "Арсенала", владеющего правами на 28-летнего украинца.