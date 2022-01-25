Победитель "Тур де Франс" попал в тяжелое ДТП и перенес несколько операций (фото)

Известный спортсмен получил серьезные травмы.
Колумбийский велогонщик Эган Берналь, победитель "Джиро д'Италия" 2021 года и "Тур де Франс" 2019 года, получил травму в результате столкновения с автобусом во время тренировки в понедельник, 24 января.
Сообщается, что двадцатипятилетний спортсмен столкнулся с автобусом в Гачансипе, Кундинамарка (Колумбия), неожиданно остановившимся перед ним, чтобы взорвать пассажира.
Как сообщает Cyclingnews, Берналь получил ряд тяжелых травм: перелом бедра и надколенника, повреждение шеи, грудной клетки, нижних конечностей, опорно-двигательного аппарата и закрытую травму грудной клетки.
#ATENCION | ♂️ Egan Bernal acaba de sufrir un fort accidente con un bus en la vía a Gachancipá. Las primeras informaciones indican que no está herido de gravedad…— Mundo Ciclístico (@mundociclistico) January 24, 2022
Информация для скачивания … #СРОЧНО #EganBernal #Ciclismo #Colombia pic.twitter.com/rv9emozUYl
Сегодня ночью Берналя прооперировали, сейчас его состояние стабильное. Ожидается, что возобновление гонщика будет длиться 6-7 месяцев.
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