"Победитель забирает все": Фьюри поставил Усику новое условие для проведения титульного боя (видео)

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри обратился к чемпиону по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александру Усику.

Британец опубликовал видео у себя в Instagram, в котором призвал украинца согласиться на проведение их боя без опции реванша.

"Привет, это Тайсон Фьюри. Имею краткое включение. Сегодня я разговаривал с юристом касательно опции реванша в контракте на бой с Александром Усиком. Как насчет того, чтобы не было ни одного чертового пункта о праве на реванш? Для нас обоих.

Давайте полностью повысим ставку. Никогда не следует беспокоиться о том, что будет в будущем и сколько долларов можно получить после поражения. 29 апреля, без опции реванша. Победитель забирает все, лузер уходит домой ни с чем. Как насчет этого? Соглашайся", – сказал Фьюри.

Поединок между Усиком и Фьюри запланирован на 29 апреля в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Ранее бой планировали организовать в Саудовской Аравии, однако этого не удалось сделать.

Напомним, Усик принял ультиматум Фьюри по распределению гонорара за титульный бой по схеме 70% на 30% в пользу британца. В то же время, Александр выдвинул одно условие – "Цыганский король" должен пожертвовать миллион фунтов для Украины.

В активе 36-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 34-летнего Фьюри 33 победы (24 – нокаутом) и одна ничья.

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