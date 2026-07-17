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Победители ЧМ-2026 по футболу получат уникальные чемпионские перстни
Кроме главного трофея и золотых медалей, команда-победитель Мундиаля получит изготовленные по заказу чемпионские перстни.
Победители чемпионата мира-2026 по футболу впервые в истории получат уникальные чемпионские перстни.
Об этом сообщается на официальном сайте ФИФА.
Кроме главного трофея и золотых медалей, команда-победитель Мундиаля получит изготовленные по заказу чемпионские перстни.
Одна сторона перстня будет украшена трофеем чемпионата мира, а другая — адаптирована под символику команды-победителя — Испании или Аргентины.
ФИФА выпустила лимитированную коллекцию из 2026 перстней, 30 из которых зарезервированы для победителей, а 1996 будут доступны для приобретения поклонникам футбола по всему миру.
Каждое кольцо будет индивидуально пронумеровано, индивидуально подобрано по размеру и доставлено с собственным сертификатом подлинности.
Сразу после финала капитан и главный тренер команды-победителя получат временные перстни. Затем каждое из 30 колец для победителей будет кастомизировано перед официальным вручением позже.
Финал ЧМ-2026 между Испанией и Аргентиной состоится в воскресенье, 19 июля, на арене "MetLife Stadium" в американском Ист-Резерфорде (пригород Нью-Йорка). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Испания — Аргентина.
Отметим, что перед этим в ночь на 19 июля на арене "Hard Rock Stadium" в Майами (США) запланирован матч за третье место, который начнется в 00:00 по киевскому времени. В нем Франция сыграет с Англией.
На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Франция — Англия.
Напомним, в полуфинале мирового первенства Испания одолела Францию (2:0), а Аргентина с ярким камбэком победила Англию (2:1).