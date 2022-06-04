Победительница Roland Garros-2022 в очередной раз поддержала украинский народ — трибуны взорвались аплодисментами (видео)

Польская теннисистка Ига Свентек, которая с начала войны активно поддерживала украинский народ, в очередной раз отметилась дружеским жестом.
Лучшая теннисистка мира после завоевания главного трофея Roland Garros-2022 Ига Свентек обратилась к украинцам.
Видео выступления победительницы турнира опубликовала пресс-служба Открытого чемпионата Франции.
"Я хочу обратиться в Украину. Будьте сильными, потому что война еще продолжается. От своего выступления в Дохе я надеялась, что ситуация улучшится. Я все еще жду этого и пытаюсь поддерживать Украину", – сказала Свёнтек.
Это время, @iga_swiatek #RolandGarros | pic.twitter.com/NwHIYnGK2L— Roland-Garros (@rolandgarros) Июнь 4, 2022
Добавим, что на своем открытии на Открытом чемпионате Франции 21-летняя полька выходила на матчи с сине-желтой лентой на кепке.
Напомним, что организаторы Roland Garros разрешили участвовать в турнире представителям России и Беларуси. К слову, в полуфинальном поединке Свентек победила российскую теннисистку.
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