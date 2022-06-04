Победительница Roland Garros-2022 в очередной раз поддержала украинский народ — трибуны взорвались аплодисментами (видео)

Польская теннисистка Ига Свентек, которая с начала войны активно поддерживала украинский народ, в очередной раз отметилась дружеским жестом.

Лучшая теннисистка мира после завоевания главного трофея Roland Garros-2022 Ига Свентек обратилась к украинцам.

Видео выступления победительницы турнира опубликовала пресс-служба Открытого чемпионата Франции.

"Я хочу обратиться в Украину. Будьте сильными, потому что война еще продолжается. От своего выступления в Дохе я надеялась, что ситуация улучшится. Я все еще жду этого и пытаюсь поддерживать Украину", – сказала Свёнтек.

Добавим, что на своем открытии на Открытом чемпионате Франции 21-летняя полька выходила на матчи с сине-желтой лентой на кепке.

Напомним, что организаторы Roland Garros разрешили участвовать в турнире представителям России и Беларуси. К слову, в полуфинальном поединке Свентек победила российскую теннисистку.

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