Победителя боя Усик – Фьюри лишат одного из чемпионских поясов: какая причина

В реванше между украинцем и британцем на кону не будет стоять звание абсолютного чемпиона.

Международная боксерская федерация (IBF) заберет свой титул в супертяжелом весе у победителя боя между чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Как сообщает ESPN, такое решение IBF приняла в связи с тем, что Усик вовремя не провел защиту их пояса против обязательного претендента хорвата Филиппа Хрговича.

Поскольку украинец и британец сразу после их первого боя, запланированного на 18 мая в Эр-Рияде, планируют провести поединок-реванш, то IBF лишит победителя своего титула.

Это означает, что в реванше между Усиком и Фьюри, который собираются устроить 12-13 октября в Саудовской Аравии, на кону будут стоять только три главных пояса – WBO, WBA и WBC, но не звание абсолютного чемпиона.

А новый обладатель титула IBF в супертяжелом весе определится в бою между Хрговичем и британцем Даниэлем Дюбуа, который состоится 1 июня.

Напомним, победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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