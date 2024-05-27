Победное прощание Хави: "Барселона" обыграла "Севилью" в последнем матче сезона Ла Лиги (видео)

"Барселона" на выезде одержала победу над "Севильей" в матче заключительного, 38-го тура испанской Ла Лиги. Поединок на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" в Севилье завершился со счетом 1:2 .

На 15-й минуте "сине-гранатовых" вывел вперед Роберт Левандовски, забив свой 19-й гол в сезоне Примеры.

"Нервионцы" ответили на 31-й минуте точным выстрелом Юссефа Эн-Несири.

Однако после перерыва каталонцы отличились во второй раз. На 59-й минуте победу "блаугранас" принес точный удар Фермина Лопеса.

Отметим, что этот матч стал последним для Хави Эрнандеса на посту главного тренера "Барселоны". Ожидается, что в ближайшее время команду возглавит немецкий специалист Ханс-Дитер Флик.

Обзор матча "Севилья" – "Барселона"

"Барселона" (85 очков) завершила сезон Ла Лиги четырьмя победами подряд и заняла второе место в турнирной таблице. "Сине-гранатовые" отстали от чемпиона, мадридского "Реала", на 10 зачетных баллов.

"Севилья" (41 пункт) потерпела четвертое поражение подряд и финишировала на 14-й позиции в чемпионате Испании.

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