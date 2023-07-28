Победный гол и ассист: обладатель "Золотого мяча" ярко дебютировал за саудовский клуб (видео)

Французский нападающий Карим Бензема стал героем своего дебютного матча за саудовский "Аль-Иттихад".

В поединке первого тура группового этапа Арабской Лиги чемпионов новый клуб действующего обладателя "Золотого мяча" встречался с тунисским "Эсперансом".

Счет в матче был открыт на 26-й минуте, когда за "Эсперанс" отличился гол Уссама Бугерра.

На 35-й минуте "Аль-Иттихад" отыгрался. Бензема, который вышел в стартовом составе своей команды, отдал ассист – гол забил марокканский нападающий Абдерразак Хамдалла.

А на 55-й минуте 35-летний француз уже сам поразил ворота соперника. Ударом из-за пределов штрафной Карим красиво отправил мяч в дальний угол. В итоге его гол стал победным – 1:2.

Видео гола Бензема

KB9

Booom Boom pic.twitter.com/ueE9KNdTpV — Ittihad Club (@ittihad_en) Июль 27, 2023

Гол Бензема с другого ракурса

Добавим, что в этом матче за "Аль-Иттихад" также дебютировал и Н'Голо Канте, который летом перешел в саудовский клуб из "Челси".

Напомним, Бензема перебрался в "Аль-Иттихад" из мадридского "Реала", за который выступал с 2009 года. Француз подписал контракт с саудовским клубом до 2026 года.

Ранее СМИ сообщали, что Бензема будет зарабатывать в "Аль-Иттихаде" 200 миллионов евро в год.

Читайте также:

"Ворскла" вырвала победу в первом матче отбора Лиги конференций – за соперника забил украинец

Не соблазнился рекордными деньгами: Мбаппе отклонил космическое предложение саудовского клуба

Украинский футбол на ТВ: где смотреть "Динамо" – "Минай" и другие матчи 1-го тура УПЛ