Победный гол и новый рекорд: Роналду стал героем матча Лиги чемпионов (видео)

Победный гол и новый рекорд: Роналду стал героем матча Лиги чемпионов (видео)

Португалец принес МЮ три очка в непростом поединке с "Вильярреалом".

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Вильярреал" в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Поединок на "Олд Траффорд" завершился со счетом 2:1, а главным героем стал нападающий "красных дьяволов" Криштиану Роналду.

"Желтая субмарина" вышла вперед на старте второго тайма - отличился Пако Альварес. На это подопечные Сульшера через семь минут ответили голом Алекса Теллеса.

Все шло к ничьей, но в компенсированное время свое слово сказал Роналду. Португалец воспользовался передачей Джесси Лингарда и пробил в ближний угол.

Таким образом, Криштиану принес "манкунианцам" сверхважную с турнирной точки зрения победу, ведь в первом туре они сенсационно уступили швейцарскому "Янг Бойз".

Кроме того, в этом поединке Роналду установил очередной рекорд. Этот матч стал для него 178-м в Лиге чемпионов. Криштиану стал единоличным рекордсменом турнира, превзойдя достижение бывшего вратаря "Реала" Икера Касильяса.

Кристиано Роналдо был ныне более appearances (178) не один другой игрок в истории епископов, breaking Iker Casillas' record.



Это не первый ввод в историю knihs and probably won't be last. #UCL pic.twitter.com/JCK7VU6Ex5 — Squawka Football (@Squawka) September 29, 2021

В другом матче этой группы "Аталанта" с Русланом Малиновским в составе дома минимально обыграла "Янг Бойз" со счетом 1:0.

Ситуация в квартете F после двух туров: "Аталанта" (4 очка), "Янг Бойз" (3), "Манчестер Юнайтед" (3), "Вильярреал" (1).

Матчи 3-го тура состоятся 20 октября: МЮ - "Аталанта", "Янг Бойз" - "Вильярреал".

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку