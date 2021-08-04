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Победный гопак: Беленюк зажигательным танцем с флагом Украины отпраздновал олимпийское "золото"

Победный гопак: Беленюк зажигательным танцем с флагом Украины отпраздновал олимпийское "золото"

Associated Press

Жан принес нашей стране первую медаль на Играх в Токио.

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк завоевал "золото" Олимпийских игр-2020 в Токио. После своей победы в финале Жан развернул флаг Украины и энергично станцевал гопак.

© Associated Press
Associated Press
© Associated Press
Associated Press
© Associated Press
Associated Press

Видео танца Беленюка

В финале веса до 87 кг 30-летний депутат украинского парламента победил Виктора Лоринца (Венгрия) со счетом 5:1.

Ранее сообщалось, что украинский борец греко-римского стиля Парвиз Насибов (вес до 67 кг) завоевал "серебро" Олимпиады в Токио, а борец вольного стиля Ирина Коляденко (вес до 62 кг) взяла "бронзу".

Следите за расписанием и результатами украинцев на Олимпиаде-2020 за 4 августа в нашей онлайн-трансляции.

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