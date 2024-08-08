Победный гопак и символический жест: Беленюк завершил карьеру после выигрыша "бронзы" Олимпиады-2024

Жан Беленюк красиво простился с карьерой профессионального спортсмена.
Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк завершил спортивную карьеру, завоевав "бронзу" на Олимпийских играх-2024 в Париже.
После победы над поляком Аркадиушем Кулиничем (3:1) в поединке за бронзовую медаль 33-летний украинец станцевал победный гопак.
Затем Беленюк демонстративно снял борцовки и поставил их в центр ковра. Этот символический жест означает, что Жан завершил спортивную карьеру. Зрители на арене в Париже провели украинца громкими аплодисментами.
Добавим, что перед Олимпиадой в Париже борец и действующий нардеп сообщал, что она станет последней в его карьере.
Беленюк уходит из спорта в статусе трехкратного олимпийского медалиста. Кроме "бронзы" Парижа-2024, в его послужном списке "серебро" Рио-2016 и "золото" Токио-2020.
Медаль Беленюк стала десятой для Украины на нынешней Олимпиаде. Теперь в копилке "сине-желтых" три золотые, три серебряные и четыре бронзовые награды.
Ранее сообщалось, что еще один украинский борец греко-римского стиля Парвиз Насибов стал серебряным призером Олимпиады-2024, уступив в финале иранцу Саиду Эсмаили Лейвеси.
Украину на ХХХIII летней Олимпиаде представляют 140 атлетов, которые выступают в 23 видах спорта. Игры в Париже продлятся до 11 августа.
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