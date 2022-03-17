"Победы нам": еще один известный боксер защищает Украину в рядах терробороны (фото)

Бурсак с оружием в руках защищает страну от кафиров.
Известный украинский боксер, экспретендент на титул WBO во втором среднем весе Макс Бурсак поступил в ряды терробороны.
Спортсмен опубликовал в Instagram фото в военной форме и с автоматом.
"Победы нам!", – написал Макс.
Ранее нападающий ковалевского "Колоса" Андрей Богданов принял присягу верности народу Украины.
В ряды территориальной обороны присоединились многие известные украинские спортсмены, в частности боксеры Владимир Кличко, Александр Усик, Василий Ломаченко, Денис Беринчик, украинский чемпион ММА Ярослав Амосов, а также главный тренер "Десны" U-19 Александр Зуб. А главный тренер молдавского "Шерифа" Юрий Вернидуб вступил в Вооруженные Силы Украины.
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