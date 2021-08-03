Побил рекорд и стал мемом: норвежский легкоатлет безумно отпраздновал олимпийское "золото"

Побил рекорд и стал мемом: норвежский легкоатлет безумно отпраздновал олимпийское "золото"

Карстен Варгольм разорвал на себе майку и неудержимо радовался, а потом не сдержал слез.

Норвежский легкоатле Карстен Варгольм добыл золотую медаль в беге на дистанции 400 метров с барьерами на Олимпийских играх-2020 в Токио.

25-летний спортсмен в финале преодолел дистанцию за 45,94 секунды, улучшив собственный мировой рекорд, который составлял 46,7 секунды.

После завоевания "золота" Варгольма охватили безумные эмоций. Сначала он не поверил своему феноменальному достижению, а потом бурно разорвал на себе майку и пустил слезы радости. Напоследок олиймпийский чемпион-рекордсмен гордо фотографировался с флагом своей страны.

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Видео финального забега и победных эмоций норвежца стало вирусным в Сети. Выражение лица новоиспеченного олимпийского точно разлетится на мемы.

Karsten Warholm Breaks 400M hurdles record pic.twitter.com/4SAhwFbNzX — SportsMedia_ (@MediaWithSports) August 3, 2021

Ранее ТСН Проспорт писал, что нидерландская легкоатлетка упала во время забега на Олимпиаде, но все равно добыла победу. В соцсетях фанаты восхищаются ее подвигом.

Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта. Сейчас в копилке Украины на Олимпиаде в Токио шесть медалей - 5 бронзовых и одна серебряная.

Следите за расписанием и результатами украинцев на Олимпиаде-2020 за 3 августа в нашей онлайн-трансляции.

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