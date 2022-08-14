Побил рекорд, который держался 13 лет: 17-летний пловец совершил сенсацию на ЧЕ-2022 (видео)

На чемпионате Европы-2022 по водным видам спорта побили мировой рекорд по плаванию. Его установил 17-летний спортсмен из Румынии.

17-летний румынский пловец Давид Поповичи совершил сенсацию на чемпионате Европы-2022 по водным видам спорта.

Юный спортсмен завоевал "золото" в соревнованиях по плаванию вольным стилем на 100 метров, установив новый мировой рекорд.

Результат Поповичи – 46.86 секунды. Предыдущий рекорд (46.91 с) принадлежал олимпийскому чемпиону Сезару Сьело Фильо, он был установлен на чемпионате мира 2009 года.

NEW WORLD RECORD ALERT

David Popovici устанавливает новый мировой рекорд в 100м Freestyle Final на @leneuropeanaquatics Championships



⏱️46.86 #swimming #worldrecord pic.twitter.com/4uTYYgtnHp — FINA (@fina1908) August 13, 2022

Кроме того, румынский спортсмен стал первым в истории, кто дважды в карьере проплыл дистанцию в 100 метров менее чем за 47 секунд. Оба раза это произошло именно на этом чемпионате Европы.

Напомним, что украинец Михаил Романчук не допущен к старту на Евро-2022 по плаванию на открытой воде.

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