Побил рекорд Шевченко: трансфер Мудрика стал самым дорогим в истории украинского футбола

Трансфер вингера донецкого "Шахтера" Михаила Мудрика в лондонский "Челси" стал самым дорогим в истории украинского футбола.

За переход 22-летнего украинца "синие" заплатят 100 миллионов евро с учетом бонусов. Мудрик подписал с "пенсионерами" контракт до лета 2030 года.

"Шахтер" на своем официальном сайте сообщил, что получит за игрока 70 миллионов евро и еще 30 миллионов евро предусмотрено в качестве бонусов.

До этого трансферный рекорд в истории Украины принадлежал Андрею Шевченко, который в 2006 году перебрался из итальянского "Милана" в "Челси" за 43,88 миллиона евро.

Третьим в списке самых дорогих трансферов украинцев является переход Александра Зинченко из "Манчестер Сити" в "Арсенал", который состоялся летом 2022 года за 35,2 миллиона евро.

В топ-5 также входят переходы Андрея Ярмоленко из киевского "Динамо" в дортмундскую "Боруссию" (2017 год, 25 миллионов евро) и Дмитрия Чигринского из донецкого "Шахтера" в "Барселону" (2009 год, 25 миллионов евро).

Самые дорогие трансферы украинских футболистов

1. Михаил Мудрик ("Шахтер" – "Челси", 2023 год) – 70 млн евро

2. Андрей Шевченко ("Милан" – "Челси", 2006) – 43.88 млн евро

3. Александр Зинченко ("Ман Сити" – "Арсенал, 2022) – 35.2 млн евро

4-5. Андрей Ярмоленко ("Динамо" – "Боруссия Д", 2017) – 25 млн евро

4-5. Дмитрий Чигринский ("Шахтер" – "Барселона", 2009) – 25 млн евро

Кроме того, трансфер Мудрика стал рекордным в истории украинской Премьер-лиги. Предыдущий рекорд принадлежал бразильцу Фреду, который в 2018 году перешел из "Шахтера" в "Манчестер Юнайтед" за 59 млн евро.

Самые дорогие трансферы в истории УПЛ

1. Михаил Мудрик ("Шахтер" – "Челси", 2023 год) – 70 млн евро

2. Фред ("Шахтер" – МЮ, 2018) – 59 млн евро

3. Алекс Тейшейра ("Шахтер" – "Цзянсу Сунин", 2016) – 50 млн евро

4. Фернандиньо ("Шахтер" – "Ман Сити", 2013) – 40 млн евро

5. Виллиан ("Шахтер" – "Анжи", 2013) – 35 млн евро

Читайте также:

Трансферное окно-2023: все о зимних переходах в футбольных топлегах и УПЛ

Реал – Барселона: где смотреть и ставки букмекеров на матч за Суперкубок Испании

Малиновский впервые вышел в старте "Марселя" и помог выиграть матч чемпионата Франции (видео)