Побил рекорд века: Ибрагимович установил уникальное достижение в Чемпионате Италии (видео)

Шведский форвард продолжает феерить в свои 40 лет.

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович переписал историю Серии А. Дважды поразив ворота "Фиорентины" в матче 13-го тура итальянского чемпионата, шведский бомбардир установил сразу несколько феноменальных рекордов.

Во-первых, Ибрагимович стал самым возрастным автором дубля в Серии А. Это достижение покорилось Златану в возрасте 40 лет и 48 дней.

Во-вторых, Ибрагимович стал самым возрастным игроком в XXI веке, кому удалось забить два мяча в одном матче в топ-5 чемпионатах Европы (Англия, Испания, Италия, Германия, Франция).

40 — Zlatan Ibrahimovic ha become oldest player ever to have scored 2+ goals in serie of game and the first 40-year-old player have scored 2+ goals in match in big-5 European leagues in the 2000s ( 40 лет, 48 дней). Infinity. #FiorentinaMilan pic.twitter.com/vbUY0I6FMo — OptaPaolo (@OptaPaolo) November 20, 2021

Кроме того, шведский форвард вышел на третье место в списке самым возрастных авторов гола в Серии А, который возглавляет Алессандро Костакурта (41 год и 25 дней). На второй строчке - Сильвио Пиола (40 лет и 131 день).

Видео голов Ибрагимовича в ворота "Фиорентины"

К сожалению для Златана, его дубль и рекорды не помогли "россонери" добыть очки в битве с "фиалками". Команда Стефано Пиоли в результативном поединке потерпела первое поражение в сезоне Серии А - 3:4.

В нынешнем сезоне Ибрагимович провел девять матчей за "Милан" во всех турнирах, забил пять голов и сделал один ассист.

Его текущий контракт с "россонери" рассчитан до конца июня 2022 года.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что Ибрагимович забил 400-й гол в национальных чемпионатах. Шикарным ударом со штрафного Златан поразил ворота "Ромы".