"Побитые родители и перепуганные дети": во время матча УПЛ ультрас "Динамо" напали на фанатов "бело-синих" (видео)

Жуткие кадры из НСК "Олимпийский".
Страшный инцидент случился во время матча 8-го тура украинской Премьер-лиги между киевским "Динамо" и "Александрией".
На камеры попал момент, как уже на 10-й минуте поединка ультрас "бело-синих" атаковали обычных болельщиков. Они перелезли через ограждение и начали избивать людей на трибунах.
В ситуацию пришлось вмешаться сотрудникам правоохранительных органов.
После матча одна из болельщиц сообщила в Facebook, что конфликт случился из-за того, что ультрас попросили не жечь файера, так как дым от них затруднял дыхание детям, которые присутствовали на игре.
"WBC ультрас "Динамо" - это ваша беда, "Динамо". Шакалы, которые бросаются на болельщиков с детьми. А главное почему? Из-за замечания не жечь файера, из-за которых детям нечем дышать.
В итоге: побитые родители и перепуганные дети, которые больше на матчи любимого клуба ни ногой. Спасибо, ультрас. Спасибо НСК "Олимпийский" за нашу "безопасность", - написала болельщица.
- "Динамо" обыграло "Александрию" со счетом 1:0.
- "Бело-синие" с 22 очками сохраняют лидерство в турнирной таблице УПЛ.
- В следующем поединке киевляне 22 сентября сыграют против "Шахтера" за Суперкубок Украины.