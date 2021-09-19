"Побитые родители и перепуганные дети": во время матча УПЛ ультрас "Динамо" напали на фанатов "бело-синих" (видео)

"Побитые родители и перепуганные дети": во время матча УПЛ ультрас "Динамо" напали на фанатов "бело-синих" (видео)

Жуткие кадры из НСК "Олимпийский".

Страшный инцидент случился во время матча 8-го тура украинской Премьер-лиги между киевским "Динамо" и "Александрией".

На камеры попал момент, как уже на 10-й минуте поединка ультрас "бело-синих" атаковали обычных болельщиков. Они перелезли через ограждение и начали избивать людей на трибунах.

В ситуацию пришлось вмешаться сотрудникам правоохранительных органов.

После матча одна из болельщиц сообщила в Facebook, что конфликт случился из-за того, что ультрас попросили не жечь файера, так как дым от них затруднял дыхание детям, которые присутствовали на игре.

"WBC ультрас "Динамо" - это ваша беда, "Динамо". Шакалы, которые бросаются на болельщиков с детьми. А главное почему? Из-за замечания не жечь файера, из-за которых детям нечем дышать.

В итоге: побитые родители и перепуганные дети, которые больше на матчи любимого клуба ни ногой. Спасибо, ультрас. Спасибо НСК "Олимпийский" за нашу "безопасность", - написала болельщица.

"Динамо" обыграло "Александрию" со счетом 1:0.

"Александрию" со счетом 1:0. "Бело-синие" с 22 очками сохраняют лидерство в турнирной таблице УПЛ.

В следующем поединке киевляне 22 сентября сыграют против "Шахтера" за Суперкубок Украины.

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