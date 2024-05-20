Поблагодарил воинов ВСУ: Усик записал первое видеообращение после исторической победы над Фьюри

Александр обратился к украинцам, которые поддерживали его в поединке за звание "абсолюта".

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик записал видеообращение к болельщикам после победы над британцем Тайсоном Фьюри.

Украинский боксер поблагодарил всех тех, кто прямо сейчас защищает нашу страну от российских оккупантов, а также людей из-за рубежа, которые поддерживают Украину в борьбе с врагом.

"Немножко времени прошло после поединка, немного помятое лицо, но, слава Богу, победа есть. Я хочу поблагодарить всех украинцев, которые за меня молились, всех тех ребят, которые защищают нашу страну от врага. Хочу поблагодарить каждую маму, папу, жену и всех наших деток, которые сейчас выдерживают это давление. Я очень вас благодарю за поддержку. Я получаю множество сообщений с поздравлениями. Спасибо", – сказал Усик на украинском языке.

"Я хочу сказать большое спасибо всем, кто поддерживает меня и мою страну – для меня это очень важно, я это действительно ценю. Слава Богу за все, слава Украине", – добавил Александр на английском.

Усик – Фьюри: итоги боя за звание абсолютного чемпиона мира

В ночь на 19 мая Усик победил Фьюри раздельным решением судей (115-112, 114-113, 113-114) в главном поединке боксерского шоу в саудовском в Эр-Рияде. В конце девятого раунда украинец отправил британца в нокдаун.

На нашем сайте можно посмотреть видео лучших моментов боя Усик – Фьюри, а также видео эмоциональной реакции Усика после победы над британцем.

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Таким образом, Александр защитил пояса WBO, WBA, IBO и IBF, а также отобрал у "Цыганского короля" титул WBC. Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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Ранее сообщалось, что в контракте на бой между Усиком и Фьюри была предусмотрена опция реванша. Второй поединок между украинцем и британцем планируют устроить 12-13 октября 2024 года в Эр-Рияде.

Напомним, после боя Фьюри поцеловал Усика и трогательно обратился к украинскому чемпиону.

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