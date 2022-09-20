Поблагодарил за поддержку: Шевченко подарил сине-желтую капитанскую повязку одному из лучших футболистов мира

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко подарил форварду "Барселоны" и сборной Польши Роберту Левандовски капитанскую повязку в цветах флага Украины.

Об этом сообщает журналист Томаш Влодарчик в Twitter.

Таким жестом он поблагодарил капитана сборной Польши за поддержку после полномасштабного вторжения России. Ранее звездный форвард выходил с сине-желтой капитанской повязкой на матчи Баварии и своей команды.

Роберт Левандовски о письме, который заложил в Байерни Монакиум туз по инвази Роши на Украине: pic.twitter.com/tbYeg3iwkH — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) September 20, 2022

Отмечается, что Шевченко попросил польского нападающего взять повязку на чемпионат мира по футболу в Катаре.

"Для меня эта повязка символизирует много эмоций, связанных с моей страной – и прекрасных, и тех, что я пережил в последние месяцы. Я благодарю вас и весь польский народ за поддержку моих соотечественников", – сказал Шевченко.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что рассчитывает на помощь главы Европейского футбольного союза (УЕФА) Александера Чеферина в освобождении пленных украинских спортсменов.

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