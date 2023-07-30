Поборемся за "бронзу": сборная Украины не сумела выйти в финал чемпионата мира по фехтованию

Женская сборная Украины по фехтованию на саблях не смогла выйти в финал чемпионата мира-2023, который проходит в Милане.

В полуфинальной встрече наша команда в составе Ольги Харлан, дисквалификация которой на планетарном первенстве была приостановлена, Алины Комащук, Елены Кравацкой и Юлии Бакастовой проиграла Франции со счетом 32:45.

Теперь нашу сборную ждет матч за третье место. В "бронзовом" поединке Украина будет противостоять команде, которая проиграет в другом полуфинале между Южной Кореей и Венгрией.

Матч за "бронзу" с участием сборной Украины состоится в воскресенье, 30 июля, в 14:10 по киевскому времени.

Напомним, в 1/16 финала украинки одержали уверенную победу над представительницами Узбекистана со счетом 45:27. В 1/8 финала украинские фехтовальщицы разгромили одну из фавориток соревнований – Италию (45:33).

В четвертьфинале украинская сборная совершила потрясающий камбэк и одолела команду США (45:44). Решающий укол, который вывел украинок в полуфинал ЧМ, нанесла Харлан.

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