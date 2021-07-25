Поборется за "бронзу": украинский фехтовальщик остановился в шаге от финала на Олимпиаде-2020

Поборется за "бронзу": украинский фехтовальщик остановился в шаге от финала на Олимпиаде-2020

В полуфинале Игорь Рейзлин не сумел одолеть француза Ромена Канноне.

Украинский фехтовальщик-шпажист Игорь Рейзлин остановился в шаге от финала Олимпийских игр-2020.

В полуфинальной схватке наш соотечественник проиграл французу Ромену Канноне - 10:15.

Теперь Рейзлин примет участие в поединке за бронзовую медаль против итальянца Андреа Сантарелли. Начало бронзовой схватки украинца ориентировочно в 14:20 по киевскому времени.

Отметим. что в этой дисциплине также выступали еще два наших соотечественника: Роман Свичкар и Богдан Никишин. Оба проиграли на стадии 1/16 финала.

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Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа.

Честь Украины в Токио будут защищать 157 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах).

Следите за расписанием и результатами украинцев на Олимпиаде-2020 за 25 июля в нашей онлайн-трансляции.

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