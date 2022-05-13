Побратался с врагом: президент Федерации бокса Украины получил награду из рук россиянина Кремлева (видео)

Глава Федерации бокса Украины Владимир Продивус попал в громкий скандал из-за братания с главой Международной боксерской ассоциации россиянином Умаром Кремлевым.

В тот же день, когда стало известно о смерти от вражеских обстрелов в Мариуполе бывшего украинского боксера и арбитра Алексея Купырева, президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус тепло здоровался с россиянином Умаром Кремлевым, возглавляющим Международную боксерскую ассоциацию (IBA).

В конце первого дня Конгресса IBA, который проходит в Стамбуле, Кремлев начал раздавать награды представителям национальных федераций. Без отличия не остался и украинец Продивус.

На видеозаписи с торжественного мероприятия видно, как во время получения награды довольный Продивус пожал Кремлеву руку, а также дал похлопать себя по спине.

Напомним, комитет по этике рекомендовал отстранить Федерацию бокса России от Конгресса, однако IBA этого не сделала. В начале марта в IBA пытались снять Кремлева с поста президента организации, но вопрос так и не вынесли на голосование.

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