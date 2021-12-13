"Побью его красиво": Усику не терпится зарубиться с Фьюри за абсолютное чемпионство

"Побью его красиво": Усику не терпится зарубиться с Фьюри за абсолютное чемпионство

Украинский боксер хочет, чтобы Джошуа отказался от реванша с ним.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Александр Усик рассказал, с кем бы хотел провести следующий бой.

По словам украинца, он скорее выбрал бы встретиться с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри, чем с Энтони Джошуа. Ведь именно поединок против "Цыганского короля" может сделать Усика абсолютным чемпионом мира в хевивейте.

"Как я побью Фьюри? Красиво побью. С кем я предпочитаю подраться - с Фьюри или Джошуа? Как договоримся. Конечно, я хочу, чтобы Джошуа отошел в сторону. Выходит, что это минус одна ступенька, то есть я сразу подерусь за абсолюта", - сказал Усик в интервью ютуб-каналу FightHype.com.

В сентябре этого года Усик победил Энтони Джошуа и сосредоточил в своих руках три самых престижных титула хевивейта - WBA, WBO и IBF. В октябре Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера и сохранил пояс WBC в супертяжелом весе.

Именно поэтому потенциальный бой Усика и Фьюри может быть за четыре основных пояса и звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Правда, перед этим украинцу необходимо защитить свои титулы в реванше с Джошуа, или же заставить Эй Джея отказаться от второго поединка.

В активе 34-летнего Усика 19 побед (13 - нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 33-летнего Фьюри 31 победа (22 - нокаутом) и одна ничья. Он также остается непобедимым на профессиональном ринге.

На счету 31-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) и два поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

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