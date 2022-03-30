"Побьют ли Путина": братья Кличко попали на обложку польского журнала (фото)

"Побьют ли Путина": братья Кличко попали на обложку польского журнала (фото)

Легенды бокса продолжают защищать столицу от кафиров.

Самые тулованные братья в истории бокса Виталий и Владимир Кличко попали на обложку польского издания журнала Newsweek.

В настоящее время Виталий Кличко, как мэр Киева, занимается обороной столицы от российских оккупантов, а младший брат помогает ему в этом.

"Побьют ли Путина", — написано на обложке.

В статье под названием "Компания братьев. Как Владимир и Виталий Кличко стали символом сопротивления Киеву" Марцин Хлопаш рассказывает о том, как спортивная карьера повлияла на формирование европейских взглядов Кличко и борьбу за Киев в условиях войны.

Напомним, что на днях Владимир Кличко в интервью Гарету Дэвису заявил, что российские кафиры намеренно убивают мирных жителей Украины.

Читайте также:

"Не будьте равнодушны": Андрей Шевченко призвал продолжать помогать Украине

Оккупанты разбомбили дом вице-президента "Металлиста" под Харьковом

"Используют спорт как пропаганду": гендиректор "Шахтера" призвал выгнать Россию из УЕФА и ФИФА