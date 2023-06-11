Побывал в нокдауне: Деревянченко в зрелищном бою проиграл экс-чемпиону мира (видео)

Украинский боксер Сергей Деревянченко потерпел поражение от мексиканца Хайме Мунгии в поединке за пояс WBC Silver во второй средней весовой категории.

Поединок состоялся в ночь на 11 июня на Toyota Arena в городе Онтарио (штат Калифорния, США). В итоге 37-летний украинец проиграл единогласным судейским решением.

Бой получился очень конкурентным. Боксеры обменялись множеством ударов. В 5-м раунде Деревянченко был близок к тому, чтобы отправить соперника в нокдаун, но Мунгия выстоял.

После экватора боя сил у Сергея оставалось все меньше. 26-летний мексиканец активнее провел концовку поединка и сумел в заключительном раунде ударом в печень отправить украинца в нокдаун. После этого у Мунгии были шансы закончить бой досрочно, но Деревянченко продержался до финального гонга.

MUNGUIA KNOCKS DOWN DEREVYANCHENKO IN THE FINAL ROUND #MunguiaDerevyanchenko pic.twitter.com/SmG2IbQKVy — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) June 11, 2023

По итогам 12 раундов все трое судей отдали победу мексиканцу – 115:112, 114:113, 114:113.

Таким образом, Деревянченко потерпел пятое поражение в своей карьере, и четвертое за последние пять поединков.

В своем предыдущем бою украинец в конце июля прошлого года ярко вернулся на ринг, одержав победу над американцем Джошуа Конли.

Ранее Деревянченко проиграл титульные бои Геннадию Головкину и Джермаллу Чарло, а затем неожиданно уступил Карлосу Адамесу в поединке за звание претендента на чемпионский пояс.

Мунгия одержал свою 42-ю победу (33 – нокаутом) на профессиональном ринге. Непобедимый мексиканец является бывшим чемпионом мира в первом среднем весе.

Читайте также:

Просто космические суммы: названы гонорары Усика и Фьюри за бой в Саудовской Аравии

"Такой же трус, как и Усик": Фьюри высмеял Джошуа за отказ сразиться с ним

"Он за Украину": Усик вступился за Ломаченко, прокомментировав его позицию по поводу войны с Россией