Побывал в нокдауне: Деревянченко в зрелищном бою проиграл экс-чемпиону мира (видео)

Сергей решением судей уступил непобедимому мексиканцу Хайме Мунгии.
Украинский боксер Сергей Деревянченко потерпел поражение от мексиканца Хайме Мунгии в поединке за пояс WBC Silver во второй средней весовой категории.
Поединок состоялся в ночь на 11 июня на Toyota Arena в городе Онтарио (штат Калифорния, США). В итоге 37-летний украинец проиграл единогласным судейским решением.
Бой получился очень конкурентным. Боксеры обменялись множеством ударов. В 5-м раунде Деревянченко был близок к тому, чтобы отправить соперника в нокдаун, но Мунгия выстоял.
После экватора боя сил у Сергея оставалось все меньше. 26-летний мексиканец активнее провел концовку поединка и сумел в заключительном раунде ударом в печень отправить украинца в нокдаун. После этого у Мунгии были шансы закончить бой досрочно, но Деревянченко продержался до финального гонга.
MUNGUIA KNOCKS DOWN DEREVYANCHENKO IN THE FINAL ROUND #MunguiaDerevyanchenko pic.twitter.com/SmG2IbQKVy— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) June 11, 2023
По итогам 12 раундов все трое судей отдали победу мексиканцу – 115:112, 114:113, 114:113.
Таким образом, Деревянченко потерпел пятое поражение в своей карьере, и четвертое за последние пять поединков.
В своем предыдущем бою украинец в конце июля прошлого года ярко вернулся на ринг, одержав победу над американцем Джошуа Конли.
Ранее Деревянченко проиграл титульные бои Геннадию Головкину и Джермаллу Чарло, а затем неожиданно уступил Карлосу Адамесу в поединке за звание претендента на чемпионский пояс.
Мунгия одержал свою 42-ю победу (33 – нокаутом) на профессиональном ринге. Непобедимый мексиканец является бывшим чемпионом мира в первом среднем весе.
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