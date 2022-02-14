Поцелуи, объятия и цветы: как звезды украинского спорта поздравили любимых с Днем святого Валентина

Поцелуи, объятия и цветы: как звезды украинского спорта поздравили любимых с Днем святого Валентина

Узнали, чем спортсмены порадовали своих вторых половинок.

14 февраля почти весь мир празднует День святого Валентина или, как его еще называют, День всех влюбленных.

В стороне от этого романтического праздника не остались и украинские спортсмены, которые ярко поздравили своих половинок теплыми словами и подарками.

ТСН Проспорт рассказывает, какие сюрпризы они приготовили своим избранницам.

Капитан донецкого "Шахтера" вратарь Андрей Пятов выложил на своей странице в Instagram фото супруги Юлии и креативно подписал.

"Жена меня называет: "Родной, добрый и щедрый". А как бы вы описали тремя словами своих половинок? Пишите в комментариях и отмечайте тех, кого любите. Я начну: "Любимая, добрая, справедливая и самая лучшая". Да, здесь больше трех слов, но это потому, что для нее не жалко описаний. Люблю безумно".

Знаменитая украинская саблистка Ольга Харлан призналась в любви своему парню — итальянскому фехтовальщику Луиджи Самеле.

"Любовь в центре жизни. Я люблю тебя, моя любовь", - написала Харлан под романтическим видео в Instagram.

Вратарь киевского "Динамо" Денис Бойко поздравил свою жену Валерию в сторис Instagram. На снимке влюбленные выгуливают собак, а Валерия нежно целует голкипера "бело-синих".

instagram.com/king_kong_71/

Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский, накануне отличившийся шикарным голом в воротах "Ювентуса", поздравил жену Роксану совместным фото в соцсетях, добавив эмодзи-сердечки.

instagram.com/malinovskyi_18/

Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь запостил фотографию со своей красавицей-женой Дашей Савиной и написал "Безумно тебя люблю, родная моя".

instagram.com/valeriybondar_44

Прыгунья в длину Марина Бех-Романчук разместила в Instagram фото со своим мужем - пловцем-рекордсменом Михаилом и прокомментировала: "Люблю тебя, моя жизнь".

"Я тебя люблю", - именно так подписал снимок с женой Маргаритой полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко.

Единственный украинский обладатель золотой медали на Олимпийских играх-2020 в Токио, борец греко-рисского стиля Жан Беленюк не остался в праздничный день без подарка.

instagram.com/zhanbeleniuk

Бывший футболист сборной Украины Евгений Коноплянка, недавно сменивший донецкий "Шахтер" на польскую "Краковию", оставил в Instagram поздравление с праздником для жены Виктории.

instagram.com/konoplyanka.official

Теннисист Сергей Стаховский выложил в соцсети яркое фото с женой Анфисой и тремя детьми.

"Мои валентинки! Моя жизнь! Мое счастье", - добавил 36-летний спортсмен.

Прыгунья в высоту Юлия Левченко показала подписчикам прекрасные розовые розы, подаренные ей в этот праздничный день.

instagram.com/levchenkou

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