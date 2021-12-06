"Почему их теперь семь": в Сети появилось видео с забавным диалогом Месси и сына по поводу "Золотого мяча"

"Почему их теперь семь": в Сети появилось видео с забавным диалогом Месси и сына по поводу "Золотого мяча"

Мальчик был удивлен очередной награде отца.

Как известно, 29 ноября форвард французского ПСЖ Лионель Месси в седьмой раз в карьере стал победителем награды "Золотой мяч".

Кроме многих экспертов и болельщиков, продолжающих считать, что именно нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски больше всего заслужил этот приз в 2021 году, странным, похоже, видит его в руках аргентинца и сын звездного футболиста – Тьяго.

Так, в Сети появилось забавное видео диалога Месси с сыном, где он подробно расспрашивает о количестве выигранных "Золотых мячей". Предполагается, что видео было снято во время интервью и фотосессии игрока в честь завоевания самой престижной индивидуальной награды в футболе в 2021 году.

"Почему их здесь семь? Разве у тебя их было не шесть?" – "Теперь у меня их семь". – "Ты что выиграл еще один сегодня? Дома было всего шесть "Золотых мячей". Когда ты выиграл?" – "Сегодня". — "Сегодня?" — "Да". — "Почему?" — "Я не знаю". — "Если ты выиграл сегодня, то у тебя теперь их восемь?" — "Нет. Смотри, их здесь семь".

Messi's Son Thiago is confused whether his dad has 6 or 7 or 8 Ballon D'ors pic.twitter.com/7rQN6ufDdO — ɪᴢɪ (@Messizi10) December 5, 2021

В 2020 году награда не вручалась из-за пандемии коронавируса.

Рекордное количество "Золотых мячей" выиграл Лионель Месси. Ближайший преследователь аргентинца – Криштиану Роналду, получавший эту награду пять раз.

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