"Почему не побить этого средневеса?": жертва Усика считает, что Фьюри целенаправленно избегает поединка за "абсолюта"

Бывший чемпион мира Энтони Джошуа является значительно более легкой целью для обладателя титула WBC Тайсона Фьюри, чем Александр Усик. Такое мнение высказал бывший соперник украинца Тони Беллью.

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Беллью высказал предположение, что Тайсон Фьюри может целенаправленно избегать поединка с украинцем Александром Усиком за абсолютное чемпионство супертяжелого веса.

"Не хочу сказать, что ему не нравится идея поединка с Усиком. Но давайте будем честными: это не будет легким вызовом для него, не правда ли? У Тайсона были уже два повода сразиться с Усиком — он отверг обе. Это не мое мнение, это факт: не вижу проблемы, чтобы тот подрался с, как назвал его Фьюри, "средневесом".

"Средневес", "средневес"... Это все, что я слышу (от Фьюри — ред.). Почему же не избить этого средневеса? Я бы так и поступил на его месте. Объединить все пояса, добиться всего в боксе. Ты получил все в дивизионе, в своей эре и можешь спокойно уходить на пенсию", — сказал Белью в комментарии talkSPORT.

Также британец вспомнил свое сражение с украинцем.

"Когда ты выходишь на ринг с Усиком, перед тобой возникает столько сложных задач. Его работа на ногах, скорость работы руками и передвижение рингом. На днях у него появилась тяжесть в руках, потому что он поднялся в тяжелый вес и пока не собирается к крузервейту, нужно учитывать очень много вещей, а Фьюри считает: "Я хочу драться с боксером, чьи действия уже знаю заранее", — добавил Беллью.

В ноябре 2018 года Усик победил Беллью нокаутом в восьмом раунде, защитив звание абсолютного чемпиона мира в крузервейте.

В ночь на 21 августа 2022 года Усик раздельным решением судей победил Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

Фьюри в ночь на 24 апреля 2022 года нокаутировал своего соотечественника Диллиана Вайта и сохранил титул WBC, после чего объявил о завершении карьеры.

Ранее Усик заявил, что его интересует только бой с Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира. В то же время украинец рассказал, что в этом году уже не планирует выходить на ринг. Крымчанин намерен залечить старые травмы и полностью восстановиться после реванша из Джошуа, а также провести время с семьей. В ответ Фьюри предложил Джошуа подраться в декабре этого года.

В потенциальном поединке между Усиком и Фьюри на кону будут стоять четыре основных пояса (WBA, WBO, IBF, WBC) и звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

В активе 35-летнего Усика 20 побед (13 — нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 34-летнего Фьюри 32 победы (23 – нокаутом) и одна ничья.

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