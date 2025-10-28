"Почему он должен рисковать?": экс-промоутер Усика призвал его немедленно уйти на пенсию

Александр Красюк и Александр Усик / © facebook.com/K2Ukraine

Александр Красюк, бывший промоутер абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика, призвал его немедленно завершить боксерскую карьеру.

"Я публично выражаю свою позицию. Я хочу, чтобы Усик как можно быстрее ушел на пенсию. Я даже был против его боя с Дюбуа. Но хорошо, бой с Дюбуа имел смысл, чтобы стать трехкратным абсолютом. Но назовите мне одну – не две, не три – одну причину биться с Уордли. Со всем уважением к этому парню, но я думаю с точки зрения Усика.

Даже деньги не являются причиной, потому что в их бою нет денег. Если только не произойдет чудо, и фокусник не прилетит на вертолете с кучей денег и не заплатит, я не знаю, 50 миллионов Усику. Тогда это может иметь смысл, а иначе почему он должен рисковать всем, что он завоевал за последние 13 лет? Трижды абсолютный чемпион мира. Если он проиграет, люди будут помнить только его поражение. Леннокс Льюис – лучший пример. Есть такая пословица: лучше уйти за час до, чем через две минуты после.

Так что я соглашаюсь со многими людьми, которые, стратегически мысля, считают, что статус Усика непобедимого абсолюта останется с ним до конца его дней, и он уйдет как легенда бокса", – сказал Красюк в интервью Boxing King Media.

Отметим, что Усик прекратил 12-летнее сотрудничество. с Красюком перед боем-реваншем с британцем Даниелем Дюбуа

В июле этого года Усик нокаутировал Дюбуа и в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.

В послужном списке 38-летнего Усика 24 победы (15 – нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.

Ранее сообщалось, что WBO обязала Усика провести следующий поединок с победителем боя Паркер – Уордли. Так что если украинец откажется боксировать с британцем, то потеряет свой титул, а следовательно и звание абсолютного чемпиона мира.

Директор команды украинского чемпиона Сергей Лапин уже рассказал, что Усик собирается вернуться на ринг в первой половине 2026 года.

В то же время промоутер британского претендента Фрэнк Уоррен рассказал, что бой Усик – Уордли может состояться в марте 2026 года в Лондоне или Эр-Рияде.