"Почему он не на сборах?" Лидер "Динамо" Цыганков позировал с красавицей-возлюбленной у бассейна

"Почему он не на сборах?" Лидер "Динамо" Цыганков позировал с красавицей-возлюбленной у бассейна

Виктор Цыганков вместе со своей девушкой отдыхает в Киеве после Евро-2020.

Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Виктор Цыганков набирается сил перед новым сезоном.

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После завершения Евро-2020 23-летний вингер получил небольшой отдых и вместе со своей девушкой Романой решил отдохнуть на природе. Футболист опубликовал в Instagram фото, где обнимает подругу возле бассейна.

instagram.com/viktortsygankov

На другом кадре компанию Виктору составил его товарищ.

instagram.com/viktortsygankov

Болельщики же разволновались в комментариях, почему лидер "Динамо" не вместе с командой на сборах в Швейцарии. Киевляне начали второй учебно-тренировочный сбор 10 июля.

"А когда на сборы?", "Почему он не на сборах?", "Вы супер", "Хорошая пара", - написали фолловеры Цыганкова под фотографиями.

Отметим, что футболисты сборной Украины присоединятся к "Динамо" после 13 июля. Следующий спарринг столичный клуб сыграет против "Cьона" в среду, 14 июля. Начало - в 15:00.

Новый сезон должен был начаться 24 июля матчем за Суперкубок Украины "Динамо" - "Шахтер", но поединок перенесли на 22 сентября.

на 22 сентября. Стартовый тур в УПЛ запланирован на 23-26 июля, но "Динамо" может пропустить его. Команда Мирчи Луческу должна была сыграть против "Олимпика", который снялся с УПЛ.

Ранее ТСН Проспорт писал, что "Динамо" объявило о первом летнем трансфере. Новичком киевлян стал 23-летний фланговый форвард Денис Антюх. Также "бело-синие" усилились нападающим московского ЦСКА Ильей Шкуриным.

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