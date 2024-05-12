"Почему он снова молчит об Украине?": чемпион мира по боксу "наехал" на Ломаченко

Сергей Богачук раскритиковал Василия, который не сказал ни слова о войне на его родине.

Временный чемпион мира по версии WBC в первом среднем весе Сергей Богачук прокомментировал яркую победу Василия Ломаченко над Джорджем Камбососом в бою за вакантный пояс IBF в легком дивизионе.

29-летний украинский боксер выразил возмущение позицией своего соотечественника, который после своего триумфа не сказал ни слова о войне Украины и ее народа с российскими оккупантами.

"Ломаченко классно провел бой. Просто сводил в школу Камбососа и показал крутой бой. В целом, результатом я не удивлен, потому что все так и должно было быть. Мне непонятно только одно – почему Василий снова молчит об Украине? Возможно, не увидел, но вроде бы снова не было сказано ни слова", – сказал Богачук в комментарии для Sport.ua.

Отметим, что во время оглашения победителя Ломаченко был в ринге с украинским флагом, но в своей речи ничего не упомянул об Украине и войне против России.

К слову, сам Богачук в конце марта разбил американца Брайана Мендосу и завоевал пояс временного чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе. Свою победу Сергей посвятил родине.

Напомним, Ломаченко нокаутировал Камбососа в 11-м раунде и завоевал вакантный пояс чемпиона мира по версии IBF в легком весе. Теперь на счету 36-летнего украинца 18 побед (12 – нокаутом) и 3 поражения на профессиональном ринге.

Ранее сообщалось, что Ломаченко прокомментировал зрелищную победу над Камбососом и завоевание чемпионского титула. Австралиец также высказался о своем поражении от украинца.

Мир бокса восхитился эффектной победой Ломаченко над Камбососом. На успех своего кума и соотечественника уже отреагировал чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик.

Напомним, на нашем сайте можно посмотреть видео лучших моментов боя Ломаченко – Камбосос.

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