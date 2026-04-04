Почему падел — это совершенно другой вид спорта, чем теннис

Падел / Федерация падела Украины

Еще несколько лет назад о паделе знали разве что в Испании или странах Латинской Америки. Впрочем, уже сейчас он стал новым, современным видом спорта, который буквально задает тренд и с каждым днем набирает все большую популярность в мире.

Визуально падел очень похож на теннис, поэтому большинство людей до сих пор считают это смежными видами спорта. Но стоит только выйти на корт, взять в руки ракетку, и разница становится очевидной. Собрали для вас пять ключевых отличий падела от тенниса, которые перевернут ваше представление об этих двух видах спорта и научат различать их без каких-либо проблем.

Корт и стеклянные стены

Если зайти на падельный корт впервые, сразу замечаешь главное отличие игры в падел и теннис. Речь о стеклянных стенах, высота которых около 3 метров, а толщина 10–12 мм, что делает стекло прочным и безопасным даже во время жестких ударов или случайного контакта с игроком.

Размер корта тоже отличается. Стандартный корт в паделе имеет размер 20 на 10 метров, что значительно компактнее теннисной площадки (размеры теннисного корта 23,77 м на 8,23 м для одиночного матча; 23,77 м на 10,97 м — для парного разряда. Стеклянные стены + меньший корт — главная формула динамичности падела: мяч от стен отбивается непредсказуемо, заставляя игроков думать на несколько шагов вперед, чтобы просчитать, как использовать стену в свою пользу.

Фото: Федерация падела Украины

В теннисе же все наоборот: пространство открыто, без стен, и любой мяч за пределами поля заканчивает розыгрыш.

Формат игры: только пары

Фраза You'llNeverWalkAlone, которую мы уже привыкли слышать в футболе и которая является гимном многих футбольных болельщиков, буквально говорит нам еще об одном отличии падела от тенниса. Падел — это вид спорта, где вы никогда не играете наедине.

Практически все матчи проводятся в формате 2 на 2 и именно эта особенность делает его уникальным. Здесь важна синхронность движений: кто из команды выходит к сетке, кто отходит назад, как реагировать на отскоки от стен, когда идет интенсивный розыгрыш. Падел заставляет игроков общаться без слов, предвидеть и чувствовать действия друг друга и главное мгновенно принимать решения.

В теннисе ситуация совсем другая. Вы спросите почему, ведь здесь тоже есть парные разряды. Да, но в большом теннисе более популярен именно одиночный формат, где каждый игрок сам отвечает за результат матча. Парная игра тоже существует, но она не столь распространена, как в паделе.

Ракетка без струн

Еще одно существенное отличие — это сама ракетка. Первое, что бросается в глаза в ракетке для падела — это отсутствие струн. Вместо традиционной теннисной конструкции она напоминает жесткий щит с отверстиями. Впрочем, разница не только в конструкции, но и весе и размерах. Вес ракетки для падела меньше веса ракетки для тенниса (340-390 граммов против 350-400 граммов). Длина тоже другая: 45-50 см в паделе против 68-70 см в теннисе.

Эта разница делает ракетки для падела более доступными для новичков, ведь они помогают ощущать мяч, поддерживать тактическую игру и не истощают руку во время длинных розыгрышей. Теннисные ракетки со струнами позволяют выполнять мощные удары, прибавлять оборот мячу и управлять траекторией на высоком уровне. Поэтому новички часто сталкиваются с проблемой, когда мяч вылетает слишком высоко или не тянет достаточно оборотов, а сильные удары без должной подготовки могут привести к ошибкам.

Мяч маленький и легкий

Если вы привыкли к теннисному мячу, то первый контакт с падельным может показаться несколько неожиданным. Дело в том, что мячик для падела поменьше и более мягкий, чем стандартный теннисный. Диаметр падельного мяча составляет примерно 6,35-6,77 см, а вес колеблется между 56 и 59 г. Для сравнения, стандартный теннисный мяч имеет диаметр 6,54-6,86 см и весит 56,7-58,5 грамма.

На первый взгляд, разница небольшая, но на корте она чувствуется очень ярко: мяч для падела отскакивает медленнее и дает больше времени на реакцию и планирование действий.

Что касается материала, то оба мяча изготовлены из резины и покрыты войлоком, однако мяч для падела имеет немного более мягкий слой. Он менее упруг, для того чтобы удары оставались управляемыми на маленьком замкнутом корте.

И еще одно отличие — это давление. Падельные мячи обычно имеют более низкое давление, что делает их отскок менее агрессивным и позволяет более длинные, тактические розыгрыши. В теннисе мячи с более высоким давлением, поэтому мячи становятся более "прыгающими", подача более мощной, а сильный удар способен мгновенно решить судьбу очка.

Подача: снизу vs сверху

Уже на старте игры можно увидеть еще одно отличие падела от тенниса. В паделе подача выполняется снизу, после того как мяч отскочил от пола. Благодаря подаче снизу игрок не полагается на силу, которая является ключевым в подаче в теннисе.

В теннисе все с точностью донаоборот. Подача — это мощный удар сверху. Сильная подача = лучшая возможность получить эйс и победу в гейме. Теннисисты тренируют подачи годами, оттачивая скорость, оборот и траекторию.

Эта разница делает падел более доступным и простым, особенно для новичков. Подача снизу выравнивает шансы игроков и уменьшает физическую нагрузку, что позволяет сконцентрироваться на командной игре и тактике.

Именно эти отличия делают падел уникальным и объясняют то, что теннис и падел — совершенно разные виды спорта. И пока теннис остается вечной классикой, падел уверенно покоряет свою аудиторию, и, похоже, это только начало.

Текст — Федерация падела Украины