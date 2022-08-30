"Почему Россия до сих пор их член": в "Шахтере" вдребезги разнесли ФИФА из-за действий в отношении страны-агрессора

Так, функционер "горняков" шокирован тем, что главный футбольный орган не исключает представителей террористической страны из своего состава.

Об этом Палкин рассказал в интервью BBC.

"Если посмотреть на Россию, у них вроде бы все хорошо. Они играют себе, много людей на стадионах. Странно мне, что ФИФА никак не реагирует на эту ситуацию.

Почему Россия до сих пор член ФИФА? Они разрушили все: нашу страну, жизнь украинцев и наш футбол. ФИФА нужно занять уже какую-нибудь позицию. В этой ситуации невозможно играть в какую-нибудь игру и не занимать позиции", — подчеркнул Палкин.

Отметим, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину футбол этой страны начал отстранять от соревнований. Сборную России не допустили к отбору ЧМ-2022, а все местные клубы сняли с еврокубков.

Несмотря на это, в марте на Конгрессе ФИФА русский язык сделал официальным для организации. Более того, федерация не захотела исключать Россию из списка членов, хотя Пакистан, Кения и Зимбабве попали под эти санкции.

Ранее Палкин призвал выгнать РФ из УЕФА и ФИФА.

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