Почему российским спортсменам нельзя появляться на международных соревнованиях: ответ Зеленского

Президент подчеркнул, что нельзя игнорировать того, что каждый день Россия продолжает свой террор.

Президент Украины Владимир Зеленский продолжил марафон честности, который должен вернуть международные спортивные структуры в настоящую олимпийскую принципиальность.

Зеленский обратился с письмом к президентам ведущих международных спортивных федераций. Призыв прост и справедлив: определиться с решением Международного олимпийского комитета, который, к сожалению, хочет открыть спорт для пропагандистского влияния государства-террориста.

Об этом президент заявил в вечернем видеообращении 28 января.

"Если российские спортсмены появятся на международных соревнованиях, то это лишь вопрос времени, когда они начнут оправдывать агрессию России и использовать символику террора. И это также вопрос времени, когда Кремль начнет использовать существующую беспринципную "гибкость" Международного олимпийского комитета, чтобы говорить, как якобы мир согласен идти на уступки агрессору", — отметил он.

Владимир Зеленский подчеркнул, что нельзя игнорировать, что каждый день Россия продолжает свой террор.

Напомним, Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины рассмотрит вопрос о возможном бойкоте Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Причиной стало вероятное возвращение российских и белорусских спортсменов на международную арену до окончания войны, которую РФ ведет против Украины. НОК обсудит вопросы бойкота Олимпиады 3 февраля во время внеочередной генассамблеи.

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